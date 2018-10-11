В Азербайджане будут открыты филиалы трёх российских вузов - посол России

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будут открыты филиалы еще трёх российских вузов – МГИМО, Высшей школы экономики и Московского государственного гуманитарно-экономического университета. Об этом на пресс-конференции в четверг заявил посол России в Азербайджане Михаил Бочарников.

Дипломат подчеркнул, что в двухсторонних отношениях между Россией и Азербайджаном уделяется очень большое внимание вопросам образования.

«Эта важнейшая часть нашего гуманитарного сотрудничества. Во время недавней встречи Президентов России и Азербайджана в Сочи был подписан целый блок важных документов, среди которых есть дорожная карта, посвященная гуманитарному сотрудничеству. В частности, там есть и некоторые вопросы, касающиеся расширения межвузовского сотрудничества», – отметил посол.

Бочарников напомнил, что сегодня в Азербайджане действуют два филиала российских вузов.

«Это филиал МГУ и первого Медицинского университета имени И.М. Сеченова. Так вот, в дорожной карте, которая была подписана в составе более крупного документа, также обозначена задача по открытию в Азербайджане филиалов еще трех российских вузов. В их числе – МГИМО, Высшая школа экономики и Московский государственный гуманитарно-экономический университет», – заявил посол России.

Российский дипломат также отметил, что на данный момент в российских вузах обучаются около 15 тысяч студентов из Азербайджана.

Бочарников подчеркнул, что Россия всегда уделяет очень большое значение Бакинскому гуманитарному форуму.

«Встречи Президентов России и Азербайджана на высшем уровне стимулируют развитие отношений во всех сферах. И то, что за этот год произошли четыре встречи, имеет очень большое значение. Они, я бы сказал, дают очень существенный толчок развитию доброжелательной атмосферы в наших отношениях», – отметил дипломат.

По словам Бочарникова, дружественные контакты, установленные между президентами двух стран, распространяются на все форматы взаимоотношений между Россией и Азербайджаном.

(Автор: Ляман Зейналова, Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn, @FDolukhanov

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