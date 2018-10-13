В лесах Азербайджана установлены шлагбаумы и будут размещены камеры видеонаблюдения

13 октября 2018 13:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На интенсивных въездных дорогах в лесных территориях Шамахинского, Исмаиллинского, Габалинского, Шекинского, Загатальского и Огузского районов Азербайджана установлены шлагбаумы. Об этом в субботу говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природных ресурсов, распространенном в субботу.

«Считаем, что эти мероприятия предотвратят различные вмешательства в леса, и эти территории можно будет держать под постоянным контролем. Подобные меры продолжаются и в других лесных территориях Азербайджана», - говорится в сообщении.

В минэкологии также сообщили, что запланирована установка камер видеонаблюдения в самых высоких точках лесов. «Для установки камер выбираются такие места, чтобы эти камеры контролировали большую часть лесного массива. Поле обозрения камер составит 360 градусов, и они будут управляться из единого центра. Тем самым территория будет постоянно контролироваться, при выявлении посторонних лиц или обнаружении дыма поступит незамедлительная реакция", - говорится в сообщении.

Вышеуказанные меры предпринимаются с целью дальнейшего усиления охраны лесов, ограничения въезда-выезда транспортных средств и внешнего вмешательства, а также обеспечения пожарной охраны лесных территорий и профилактике.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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