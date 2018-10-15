На Бакинской кольцевой автодороге ведутся работы по ремонту отбойников

БАКУ /Trend/ - На 14-километровом участке Бакинской кольцевой автодороги ведутся работы по ремонту отбойников, пришедших в непригодное состояние из-за дорожно-транспортных происшествий, сообщили Trend в Госагентстве автомобильных дорог.

Ремонтные работы ведутся с целью регулирования безопасности движения автотранспортных средств.

Водители транспортных средств во время движения должны быть внимательны к установленным временным дорожным знакам и соблюдать правила дорожного движения.

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