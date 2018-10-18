Ректору и студентам БВШН вручены награды (ФОТО)

18 октября 2018 11:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Ректор Бакинской Высшей школы нефти (БВШН) Эльмар Гасымов и студенты вуза приняли участие в церемонии награждения победителей республиканского конкурса по созданию модели спутника «CanSat Азербайджан 2018».

Как говорится в сообщении БВШН, распространенном в четверг, во время церемонии министр образования Азербайджана Джейхун Байрамов вручил ректору Эльмару Гасымову специальную Почетную грамоту за поддержку, которую руководство БВШН оказало команде вуза «Interstellar» для участия в конкурсе «CanSat Азербайджан 2018». Президент Национальной Академии наук Азербайджана, академик Акиф Ализаде вручил ценные подарки и сертификаты шести студентам БВШН – членам команды «Interstellar», которая заняла на конкурсе второе место.

Выступая на церемонии, Эльмар Гасымов отметил, что второе место, которое удалось завоевать студентам БВШН в конкурсе, собравшем 31 команду из 11 высших учебных заведений страны, является большим успехом. Он выразил благодарность министерству образования Азербайджана и ОАО «Azercosmos» за организацию конкурса «CanSat Азербайджан 2018», призванного повысить интерес студентов к спутниковым проектам в стране и способствовать их участию в таких проектах в будущем.

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