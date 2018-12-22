В Азербайджане утвержден список учреждений, находящихся в подчинении двух министерств

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана утвердил список учреждений, находящихся в подчинении, но не входящих в структуру министерства сельского хозяйства и министерства экологии и природных ресурсов.

В связи с этим утвержден "Список учреждений, находящихся в подчинении, но не входящих в структуру министерства сельского хозяйства" и "Список учреждений, находящихся в подчинении, но не входящих в структуру министерства экологии и природных ресурсов".

В список учреждений, находящихся в подчинении, но не входящих в структуру министерства сельского хозяйства, включены 100 бюджетных учреждений, 11 хозрасчетных организаций и одно юридическое лицо публичного права.

В список учреждений, находящихся в подчинении, но не входящих в структуру министерства экологии и природных ресурсов, включены 86 структур, три хозрасчетных организации и одно юридическое лицо публичного права.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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