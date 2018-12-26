2018 год стал важным для азербайджано-турецких отношений - посол

26 декабря 2018 20:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - 2018 год стал важным для азербайджано-турецких отношений.

Об этом сказал посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал, сообщает в среду Trend.

Посол отметил, что в этому году были реализованы проекты TANAP, НПЗ Star, с участием глав обеих государств был проведен большой парад, посвященный 100-летию освобождения Баку.

"2018 год стал незабываемым годом с точки зрения отношений между двумя странами. Надеюсь, что 2019 год будет еще успешнее", - отметил посол.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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