В Бакинской Высшей школе нефти отметили день солидарности азербайджанцев мира (ФОТО)

27 декабря 2018 12:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Бакинской Высшей школы нефти (БВШН) прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню солидарности азербайджанцев мира и Новому году. Его участниками стали руководство, профессора, преподаватели, сотрудники администрации и студенты вуза, сообщает в четверг Trend со ссылкой на вуз.

Перед началом праздничного вечера прозвучал Государственный Гимн Азербайджанской Республики.

Открывая мероприятие, ректор БВШН Эльмар Гасымов тепло поздравил всех сотрудников и студентов вуза с Днем солидарности азербайджанцев мира и наступающим новым 2019 годом и пожелал им новых достижений в работе. Он напомнил, что в основу этого праздника легли события 31 декабря 1989 года, когда жители Нахчывани разрушили советскую границу и впервые за много десятков лет смогли воссоединиться со своими соотечественниками в Иране. В декабре 1991 года этот день был официально объявлен Днем солидарности азербайджанцев – праздником, символизирующем национальное единство и сплоченность азербайджанцев, проживающих в разных уголках планеты.

Как подчеркнул Эльмар Гасымов, 2018 год ознаменован для БВШН новыми заметными успехами и важными событиями. По словам ректора, в уходящем году вуз стал лидером в стране по числу Президентских стипендиатов, а также рекордсменом по числу студентов, набравших при поступлении 700 баллов в первой группе специальностей – все они остановили свой выбор на БВШН.

Затем состоялся праздничный концерт, который для участников мероприятия провели студенты БВШН и кафедры эстрадного искусства Азербайджанского государственного университета культуры и искусств.

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