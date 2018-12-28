В Азербайджане приняты изменения в закон "О дорожном движении"

28 декабря 2018 18:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сотрудники структуры, установленной соответствующим органом исполнительной власти Азербайджана и осуществляющей контроль над безопасностью дорожного движения, будут действовать согласно новым правилам, сообщает в пятницу Trend.

Это предусматривают изменения, предложенные в закон «О дорожном движении», которые обсуждались в ходе сегодняшнего пленарного заседания Милли Меджлиса (парламента).

Согласно изменениям, сотрудники структуры, установленной соответствующим органом исполнительной власти Азербайджана и осуществляющей контроль над безопасностью дорожного движения, действуют следующим образом:

в случаях, когда водитель, нарушивший правила остановки и стоянки, находится вдалеке от своего автомобиля и данное автосредство препятствует дорожному движению и движению пешеходов, а также в случаях, предусмотренных статьей 346-1.5 (оставление транспортного средства в месте парковки более 24 часов), выносится решение об административном наказании в порядке, установленном статьей 124.5 Кодекса об административных правонарушениях, и транспортное средство отправляется на охраняемую стоянку;

в случае, если лицо, совершившее административное правонарушение, предусмотренное статьями 346.1 и 346.2 Кодекса об административных правонарушениях, а также в случаях, предусмотренных статьями 346-1.5 этого кодекса, на основании проведенной фото- и видеосъемки без участия совершившего административное правонарушение лица в отношении пользователя транспортного средства выносится решение об административном правонарушении, и транспортное средство отправляется на охраняемую стоянку;

в случае, если лицо, совершившее административное правонарушение, предусмотренное статьями 346.1 (нарушение правил парковки), 346.2 (стоянка или остановка других транспортных средств на площадках стоянки транспорта общего пользования или поблизости, на расстоянии менее 15 метров от дорожных знаков 5.12, 5.13), 346-1.2 (парковка транспортного средства с нарушением установленного законом способа парковки), 346-1.3 (парковка других транспортных средств на местах парковки, предусмотренных для транспортных средств инвалидов) и 346-1.4 (парковка грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонны в местах парковки, а также резервация мест парковки или препятствование иными способами свободной парковке транспортных средств), находится вдалеке от своего транспортного средства, выносится решение об административном наказании, и копия данного решения прикрепляется к переднему стеклу автомобиля.

После голосования изменения были приняты.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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