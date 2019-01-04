В городах Азербайджана будут созданы спецполосы для транспорта общего пользования

4 января 2019 13:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На улицах и проспектах крупных городов Азербайджана будут созданы специальные полосы для транспорта общего пользования. Это предусматривается Государственной программой по безопасности дорожного движения в Азербайджане на 2019-2023 гг., утвержденной распоряжением главы государства от 27 декабря 2018 года, сообщает в пятницу Trend.

В документе говорится, что в Баку и близлежащих к столице городах, поселках и селах будут увеличены маршрутные линии экспресс-автобусов, автобусные остановки будут размещаться с условием, чтобы они не мешали общему транспортному потоку, и соответственно пассажиропотоку, автобусные маршруты, в частности регулярные внутригородские маршруты в крупных городах, будут оптимизированы согласно пассажиропотоку и дорожной инфраструктуре.

Кроме того, планируется подготовить предложения по совершенствованию законодательства и решению других организационно-правовых вопросов с целью установления пилотных территорий для движения автономных (без водителя) транспортных средств во внутригородских пассажироперевозках, а также для их использования в развлекательно-туристических целях.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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