Студенты Бакинской Высшей школы нефти заняли лидирующие места на конкурсе «Есть идея!» (ФОТО)

4 января 2019 10:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Студенты Бакинской Высшей школы нефти (БВШН) победили во втором общереспубликанском научно-творческом конкурсе среди молодежи «Есть идея!», организованном Министерством молодежи и спорта Азербайджана, заняв на нем первое и третье места.

Как передает Trend со ссылкой на сообщение БВШН, участниками конкурса в индивидуальном и командном зачетах стали представители азербайджанской молодежи в возрасте от 14 до 29 лет. Его главная цель – поддержать новаторские научные, творческие и социальные инициативы молодых граждан страны, создать условия для более полного раскрытия их творческого потенциала и поощрить их интерес к научно-исследовательской работе.

Конкурс проводился в четырех номинациях: «Технические инновации», «Экология, окружающая среда и рациональное использование природных ресурсов. Инновации в медицине и здравоохранении», «Промышленные технологии и промышленная инфраструктура. Системы жизнеобеспечения и транспортные системы» и «Социальная сфера и образование». Первое место в командном зачете занял проект «Добыча лития из пластовых вод» студента пятого курса кафедры нефтегазовой инженерии БВШН Ахмеда Мехрибанлы и выпускника Альбертского университета (Канада) Джавида Ахмедова. Третье место занял стартап-проект «ThermoNorth» студенческой команды вуза, в состав которой вошли Гусейн Алиев, Ядигар Назаров, Александр Оборовский и Мурад Рагимов.

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