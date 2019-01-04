В Азербайджане осуществляется дезинфекция пассажирских поездов из Грузии

БАКУ /Trend/ - В связи с выявлением вируса H1N1 (свиной грипп) в соседней Грузии, учреждения здравоохранения ЗАО «Азербайджанские железные дороги» предпринимают соответствующие меры, сообщает в пятницу Trend.

Как сообщили в ЗАО, Врачебно-санитарная служба ежедневно проводит санитарно-просветительскую работу среди пассажиров и проводников пассажирских поездов. Также перед рейсами вагоны дезинфицируются.

Напомним, что в Грузии от вируса H1N1 скончались восемь человек. В данный момент около 130 человек проходят лечение в больницах.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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