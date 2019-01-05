В Азербайджане объявлено собеседование по административным должностям в шести госорганах

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана объявил общее собеседование по группам A и B административных должностей в шести государственных органах, сообщает в субботу Trend со ссылкой на центр.

13 должностей, включая должности в аппаратах центральных органов исполнительной власти и структурах, находящихся в их подчинении, относятся к группе А (административный руководитель) и 30 должностей – к группе В (административно-исполнительные).

Самыми высокими должностями, по которым будет проводиться собеседование, являются заведующий отделом в министерстве экономики, заместитель заведующего отделом в министерстве транспорта, связи и высоких технологий и министерстве оборонной промышленности, заведующий сектором в министерстве оборонной промышленности, заместитель заведующего отделом в Астаринском районном отделе образования министерстве образования. В целом собеседование будет проводиться по 11 должностям в министерстве экологии и природных ресурсов, по 15 должностям в министерстве оборонной промышленности, по семи должностям в министерстве образования, по четырем должностям в министерстве транспорта, связи и высоких технологий, по пяти должностям в министерстве экономики и одной должности в Государственном комитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев - всего по 43 должностям.

Кандидаты, желающие принять участие в собеседовании, заполнив форму обращения по приему на госслужбу, должны пройти регистрацию на интернет-портале ГЭЦ.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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