Минздрав Азербайджана об эпидемситуации в связи со свиным гриппом в сопредельных странах

7 января 2019 12:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане не зарегистрировано случаев заражения свиным гриппом, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на минздрав.

В лабораторию Республиканской противочумной станции из медицинских учреждений поступило 867 образцов проб, взятых у лиц, больных ОРЗ, среди которых не выявлено свиного гриппа.

В министерстве также отметили, что уровень заболеваемости сезонным гриппом и другими ОРЗ не превысил среднего показателя последних лет. Однако поскольку сохранение острой эпидемиологический ситуации в сопредельных странах представляет реальную угрозу для Азербайджана, требуется проведение профилактических, лечебных и антиэпидемических мер.

В минздраве сообщили, что для госпитализации больных тяжелой формой гриппа в НИИ легочных заболеваний выделены боксы, где поддерживается низкое давление воздуха, в первом Клиническом медцентре и седьмой Детской инфекционной больнице - специальные палаты.

На погранично-пропускных пунктах установлены термоиндикаторы для выявления лиц с высокой температурой.

Напомним, что в Грузии от вируса H1N1 (свиной грипп) скончались восемь человек, и почти 130 человек проходят лечение в больницах.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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