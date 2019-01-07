Проведена оценка районов Азербайджана, по степени ущерба, наносимого градом

БАКУ /Trend/ - Проведена оценка ущерба, наносимого градом сельскому хозяйству и населенным пунктам в районах Азербайджана, сообщил в понедельник Trend осуществивший соответствующие исследования завотделом экономической и политической географии Азербайджана, Института географии Национальной Академии Наук Азербайджана, доктор географических наук Нариман Пашаев.

По словам ученого, в ходе районизации за основной показатель берется ущерб, нанесенный градом населенным пунктам и общей урожайности аграрных хозяйств административных районов.

Как отметил ученый, наибольший ущерб град наносит территориям Гедабейского, Дашкесанского, Товузского, Гекгельского районов.

«От града в мае-июле страдают 278 населенных пунктов с населением 178,1 тысячи человек и 54,6 тысячи гектаров посевной площади. В ходе исследований было установлено, что ущерб, наносимый градом экономике этих районов в течение года, составляет свыше шести миллионов манатов», - подчеркнул Пашаев.

Ученый добавил, что территориями, больше всего подверженными граду, также являются Агстафинский, Газахский, Шамахинский, Исмаиллинский, Загатальский, Балакенский и Шамкирский районы. «Весной и летом град выпадает в 143 населенных пунктах, где проживает 120 тысяч человек, и затрагивает 38,4 тысячи гектаров посевных площадей. В итоге, экономике этих районов наносится ущерб в размере 2-6 миллионов манатов», - сказал Пашаев.

Ученый отметил, что к территории, где в относительно меньшей степени случается град, относятся города Мингячевир, Гянджа и Шеки, а также территория 106 населенных пунктов с населением в 106 тысяч человек в Гахском, Огузском, Габалинском, Гейчайском, Самухском, Агсуинском, Тертерском районов и Нахчыванской Автономной Республики (за исключением Кенгерлинского района), которые расположены на высоте 1000 -1500 и более метров над уровнем моря. «Экономике перечисленных районов ежегодно наносится ущерб на 1-2 миллиона манатов», - отметил Пашаев.

В заключение Пашаев добавил, что меньше всего град выпадает в Гобустанском, Лянкяранском, Хызинском, Ярдымлинском, Лерикском, Губинском, Гусарском, Кенгерлинском, Садаракском, Шабранском районах, где ежегодный ущерб экономике составляет 0,5-1 миллион манатов, а также в низменных районах (за исключением Мингячевира и Гекчайского района), в Астаринском, Хачмазском, Сиязаньском районах. Экономике перечисленных районов ежегодно наносится ущерб в размере 500 тысяч манатов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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