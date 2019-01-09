Сколько человек в 2019 году затронет автоматизация назначений пенсий в Азербайджане?

БАКУ /Trend/ - В текущем году в Азербайджане процесс автоматизации назначения пенсий коснется 36 тысяч человек и 70 процентов лиц, которые в течение года достигнут пенсионного возраста, сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.

К остальным лицам относятся государственные служащие, военнослужащие, лица специального звания и др., для которых в течение текущего года будут проведены работы по налаживанию механизма автоматизированного назначения пенсий.

Также, если до первого июля 2018 года на личном счету лиц, достигших возраста для получения трудовой пенсии в 2019-2020 годы, зафиксирован пенсионный капитал (независимо от суммы), то при назначении им трудовой пенсии до первого января 2006 года им будет засчитываться 25-летний стаж. После индексации этого стажа и вышеуказанного пенсионного капитала на основании сформированного общего пенсионного капитала будет назначена пенсия (если до 2006 года у граждан стаж превышал 25 лет, то будет учитываться их фактический стаж).

Как говорится в сообщении, в электронном порядке оформлена пенсия почти 600 тысячам лиц. Об этом, а также о размере пенсии, банковском филиале, где можно получить пенсионную карточку, пенсионеров информируют посредством SMS, e-mail и официального письма.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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