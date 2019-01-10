Первое лунное затмение в нынешнем году произойдет 21 января - Шамахинская обсерватория

10 января 2019 16:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Первое лунное затмение в 2019 году произойдет 21 января и будет длиться с 07:34 до 10:51 по бакинскому времени.

Об этом в четверг сказал заместитель директора по научной работе Шамахинской астрофизической обсерватории имени Н.Туси Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), доктор философии по физике Хыдыр Микаилов, сообщает Trend.

По его словам, это затмение нельзя будет наблюдать на территории Азербайджана. Замдиректора сказал, что это природное явление можно будет наблюдать в странах Океании, Америки, Африки и Европы.

Отметим, что очередное частичное лунное затмение произойдет 17 июля и его можно будет наблюдать в Азербайджане.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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