Завтра в Баку ожидается порывистый ветер

14 января 2019 14:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Утром местами туман, порывистый юго-западный ветер.

На Абшеронском полуострове температура воздуха составит ночью 2-5, днем - 10-13, в Баку ночью - 3-5, днем - 11-13 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 758 до 755 миллиметров ртутного столба, относительная влажность составит ночью - 65-75, днем - 50-55 процентов.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман, порывистый юго-западный ветер.

Ночью - 1-6, днем - 9-14 градусов тепла, в горах ночью - 0-4 градусов мороза, днем - 5-10 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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