За последние десятилетия наибольший рост населения в Азербайджане произошел в Абшеронском экономическом районе

БАКУ /Trend/ - За минувшие десятилетия наиболее высокие темпы роста населения в Азербайджане наблюдались в Абшеронском экономическом районе. Об этом сообщили в среду Trend в Институте географии Национальной академии наук.

Было отмечено, что территории, выделяющиеся большой плотностью населения (более 200 человек на квадратный километр) расположены в агломерации города Баку. В некоторых территориях Баку и Сумгайыта плотность населения на квадратный километр составляет более 3 тысяч человек.

Несмотря на то, что на территорию Баку и Сумгайыта приходится 17 процентов Абшеронского полуострова, здесь в целом сосредоточено 78 процентов населения Абшеронского экономического района.

Общее количество населения в Абшеронском экономическом районе в целом увеличилось на 26,75 процента, число сельского населения на 44,15 процента, а это выше среднего показателя республики на 5,93 и 28,16 процента соответственно.

Также было отмечено, что среди экономических районов наиболее низкий рост населения, по сравнению со средним показателем по стране, зафиксирован в Нагорном Ширване, Шеки-Загатале, Верхнем Карабахе и Гянджа-Газахе.

В республике большинство естественного прироста населения обеспечивают лица мужского пола. Этот показатель наиболее высок в сельской местности по сравнению с городами страны. Если в 2005 году мужчины составляли 53,2 процента от общего числа естественного прироста населения, в 2010 - 53, 2 процента, в 2015 - 51,5 процента, то в сельской местности соответствующие показатели равны 54,5 процента, 55,4 процента, 54,1 процента.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Али Гасымов. Редактор: Хазар Ахундов)

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