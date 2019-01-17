Экзаменационный центр Азербайджана отменил замещение должностей в минэкологии

17 января 2019 12:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Многие структуры, входящие в состав министерства экологии и природных ресурсов, упразднены в связи с указом Президента Азербайджана «О мерах по совершенствованию структуры и управления министерства экологии и природных ресурсов» от 16 января 2019 года, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).

Как говорится в сообщении, остановлена и отменена регистрация лиц, желающих принять участие на замещение вакантных мест государственной службы в рамках конкурса, объявленного 4 января 2019 года, в Департамент государственной экспертизы, Департамент охраны биоразнообразия и развития особо охраняемых природных территорий, Национальный департамент мониторинга окружающей среды, Бакинский городской департамент экологии и природных ресурсов, Государственное агентство по геодезии и картографии при Минэкологии, Департамент развития лесов, Департамент размножения и охраны биологических ресурсов водоемов и в Департамент охраны окружающей среды.

Лица, прошедшие регистрацию по упраздненным государственным структурам, могут пройти регистрацию для участия в собеседовании по другим вакантным должностям в рамках соответствующего объявления.

Напомним, что 16 января 2019 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о мерах по совершенствованию структуры и управления министерства экологии и природных ресурсов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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