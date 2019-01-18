В Баку сильный ветер повалил и сломал около 100 деревьев

БАКУ /Trend/ - Сильный ветер, начавшийся в ночь с 16 на 17 января, повалил и сломал около 100 деревьев в различных точках Баку, сообщили в пятницу Trend в Хозяйственном объединении по озеленению Исполнительной власти города Баку.

До настоящего времени в Объединение поступила информация о незначительном ущербе, нанесенном трем автомобилям в результате падения деревьев.

Напомним, что министерство экологии и природных ресурсов предупреждало о резком ухудшении погоды 17-18 января. Синоптики обещали сильный северо-западный ветер, максимальная скорость которого будет достигать 28-33, иногда 35-38 метров в секунду. Персонал Объединения работает в усиленном режиме, и очищает территории, где упали деревья.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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