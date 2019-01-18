В Азербайджане за незаконные действия арестованы три налоговых инспектора (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за незаконные действия арестованы три налоговых инспектора.

Об этом в пятницу сообщает Trend со ссылкой на совместное сообщение министерства по налогам и Генеральной прокуратуры.

Согласно сообщению, в результате предварительного расследования было выявлено, что налоговые инспекторы Управления по оказанию услуг налогоплательщикам и учету Бакинского городского департамента по работе с мелкими предпринимателями при министерстве по налогам Эльчин Гайбалыев и Зияд Лятифов во время исполнения служебных обязанностей совершили противозаконные действия.

В ходе расследования было установлено, что эти налоговые инспекторы во время оформления в магазине в Баку количества иностранных сигарет различного вида обнаружили, что у сигарет отсутствуют акцизные марки. Налоговые инспекторы намеренно указали меньшую стоимость (284 маната вместо 3000 манатов) и взяли у продавца Гусейнали Керимли взятку в размере 1000 манатов, чтобы продавец был привлечен не к уголовной, а к административной ответственности. Затем налоговые инспекторы поделили эту сумму между собой.

Собранные материалы были направлены в Главное управление по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре. По факту было возбуждено уголовное дело по статье 311.3.1 (получение взятки группой лиц по предварительному сговору или организованной группой).

Кроме того, были выявлены незаконные действия Арифа Мамедова, работавшего на должности инспектора Управления по оказанию услуг налогоплательщикам и учету Бакинского городского департамента по работе с мелкими предпринимателями при министерстве.

Так, Мамедов дал ложное обещание руководителям казахстанской компании "Shift Almaty" Advertising Agnecy" LLP , компании Baltika Bakı, которая в данный момент носит название Carlsberg Azerbaijan, и компании Zanobia о том, что способен решить вопросы возврата определенной части налога на выплату этим компаниям за рекламу . Также он обещал, что может погасить долг в размере 5 700 манатов, рассчитанный по камеральной налоговой проверке компании Zanobia. Мамедов сказал, что в обмен на денежную сумму в размере 2700 манатов способен решить указанную проблему. Есть подозрения в получении Мамедовым этих средств.

Собранные материалы были направлены в Главное управление по борьбе с коррупцией при генпрокуроре. По факту было возбуждено уголовное дело по статье 178.2.3 (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения) и статье 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями).

Эльчину Гайбалыеву и Зияду Лятифову было предъявлено обвинение по статьям 311.3.1 и 313 (служебный подлог). Мамедову предъявлены обвинения по статье 178.2.2 (мошенничество, совершенное неоднократно), статьям 32.4, 312.2 (дача взятки должностному лицу за совершение им заведомо незаконных действий (бездействия) или неоднократно). Решением суда в их отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

В настоящее время продолжаются необходимые оперативно-следственные мероприятия по определению и привлечению к ответственности других виновных лиц, а также обеспечению выплаты нанесенного ущерба.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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