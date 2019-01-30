Минздрав Азербайджана о ситуации в связи заболеваемостью ветрянкой

БАКУ /Trend/ - Республиканский центр гигиены и эпидемиологии министерства здравоохранения Азербайджана оценил текущую ситуацию в стране в связи с заболеваемостью ветряной оспой среди детей.

Как сказала в среду Trend заместитель директора Центра Афаг Алиева, в Азербайджане роста заболеваемости ветряной оспой не наблюдается.

По ее словам, в случае выявления таких случаев обеспечивается принятие эпидемиологических мер местными отделениями Центра.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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