Минздрав Азербайджана о ситуации в связи заболеваемостью ветрянкой

БАКУ /Trend/ - Республиканский центр гигиены и эпидемиологии министерства здравоохранения Азербайджана оценил текущую ситуацию в стране в связи с заболеваемостью ветряной оспой среди детей.
Как сказала в среду Trend заместитель директора Центра Афаг Алиева, в Азербайджане роста заболеваемости ветряной оспой не наблюдается.
По ее словам, в случае выявления таких случаев обеспечивается принятие эпидемиологических мер местными отделениями Центра.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев)
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