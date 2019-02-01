БАКУ /Trend/ - Сегодня порталу Milli.Az исполняется девять лет.

За короткое время портал вошел в ряды самых читаемых интернет-ресурсов Азербайджана.

В течение этого периода Milli.Az, развиваясь, стал еще функциональнее, приобрел достаточную аудиторию.

Число читателей Milli.Az, с первого дня выбравшего путь донесения достоверных новостей, объективной информации, мнений специалистов и экспертов по происходящим событиям, непрерывно растет.

Этот стабильный рост связан с контентом портала Milli.Az, требованиями к информации и новостям.

Стабильное расширение читательской аудитории портала Milli.Az может считаться также логическим результатом работ по развитию и совершенствованию, которые были проведены после его создания.

За девять лет, которые могут считаться коротким отрезком времени для серьезного веб-ресурса, Milli.Az был удостоен многочисленных наград, стал популярным и одним из ведущих средств массовой информации Азербайджана.

Наряду с тем, что портал объективно и своевременно информирует читателей о событиях, он также служит общему развитию информационного пространства Азербайджана.

Сегодня портал Milli.Az является одним из самых читаемых и авторитетных средств массовой информации.

Поздравляем коллектив портала Milli.Az, желаем ему больших успехов!

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.