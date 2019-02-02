Лучшая защита от гриппа - вакцинация лиц высокой группы риска - азербайджанский офис ВОЗ

2 февраля 2019 09:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Лучшей защитой от гриппа является вакцинация среди лиц высокой группы риска. Об этом, как сообщает Trend, говорится в заявлении, распространенном офисом Всемирной организации здравоохранения в Азербайджане.

В заявлении отмечается, что к лицам высокой группы риска относятся люди старше 65 лет, дети младше 5 лет, лица с хроническими заболеваниями, беременные, а также работники здравоохранения.

Для того, чтобы предотвратить еще большее распространение гриппа, необходимо применять индивидуальные меры защиты. Так, необходимо регулярно мыть руки, не вступать в тесный контакт с уже заболевшими людьми, избегать прикосновения руками к носу и рту.

В заявлении ВОЗ отмечается, что во всех странах действует система контроля над вирусом гриппа (GISRS) ВОЗ. Лаборатории, имеющиеся в странах, в том числе в Азербайджане, включают информацию по вирусам в эту систему. Также отмечается, что вирус гриппа (A(H1N1) считается типичным сезонным гриппом.

Отметим, что, как заявила ВОЗ, 16 человек в Азербайджане заразились вирусом A/H1N1.

Главный эпидемиолог министерства здравоохранения Азербайджана Ибадулла Агаев сказал, что эти лица уже полностью здоровы.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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