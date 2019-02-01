В Азербайджане будет сокращено число документов для регистрации актов гражданского состояния

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будет сокращено количество документов, которые госорганы требуют у граждан для регистрации актов гражданского состояния.

В связи с этим в пятницу в ходе пленарного заседания Милли Меджлиса (парламента) были приняты изменения в Семейный кодекс.

Согласно действующему варианту, регистрация актов гражданского состояния осуществляется при предъявлении документов, подтверждающих факты, подлежащие регистрации, и личность заявителей.

Согласно изменениям, если есть возможность получить эти документы через электронные информационные системы, их не будут требовать у гражданина.

Цель этих изменений – в связи с исполнением «Национального плана деятельности по поощрению открытого правительства на 2016-2018 годы» обеспечить сокращение количества требуемых официальных документов и справок.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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