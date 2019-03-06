В Азербайджане из оборота изъяты более 50 наименований лекарственных препаратов

6 марта 2019 17:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в результате проведенных в прошлом году внеочередных проверок из оборота были изъяты 173 упаковки 57 наименований лекарственных средств, сообщает в среду Trend.

Проверки проводились в целях контроля над качеством препаратов.

В целом было взято 30 335 образцов лекарственных препаратов, импортируемых в Азербайджан фармацевтическими компаниями. Эти образцы прошли лабораторное исследование.

Отметим, что в прошлом году Центр аналитической экспертизы министерства здравоохранения Азербайджана отозвал лекарственный препарат для инфузионной терапии Thiogamma®Turbo серии 18F103, произведенный компанией "Wörwag Pharma GmbH and Ko.KG. Препарат был отозван по причине риска нарушения стерильности и апирогенности в связи с нарушением герметичности флаконов.

В течение второй половины 2018 года в связи с обнаружением в веществе валсартан канцерогенного - N-нитрозодиметиламина (НДМА) в Центре было принято решение отозвать все содержащие валсартан лекарственные средства. В этот период был запрещен импорт, а также оптовая и розничная продажа лекарств, содержащих в своем составе валсартан.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Талех Агавердиев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане впервые началась программа по реабилитации больных с хронической сердечной недостаточностью
Общество 1 марта 23:25
В Азербайджане лица в возрасте 20-40 лет пройдут вакцинацию против кори
Общество 28 февраля 13:38
В Азербайджане с конца прошлого года корью заболели более 150 человек
Общество 27 февраля 14:15
В одном из районов Азербайджана родилась тройня
Происшествия 22 февраля 15:41
Минздрав Азербайджана о состоянии пострадавших при ДТП с автобусом в Сумгайыте (Обновлено)
Общество 21 февраля 20:38
В Азербайджане впервые проведена уникальная операция на сердце (ФОТО)
Общество 11 февраля 15:04
Лента новостей
В Иране открыта железная дорога Решт-Казвин
Экономика 18:12
Медведев: США не просто приостанавливают, а разрывают ДРСМД
США 18:11
Инфляция в России в феврале замедлилась до 0,4%
Россия 18:07
Глава Генштаба Алжира: Армия будет охранять страну в соответствии с конституцией
Арабские страны 18:05
Китайский луноход исследовал камни на обратной стороне Луны
Китай 18:03
За последние три года у берегов Дании появилось 11 новых островов
Европа 18:01
Азербайджанским мужчинам объяснили – чего хотят женщины (ФОТО)
Культура 17:58
Банк ВТБ (Азербайджан) обновил условия по двум видам депозитов
Финансы 17:57
КТК-Казахстан объявил тендер на закупку мембран для резервуаров
Тендеры 17:55