Яна Батыршина стала послом ЧМ по художественной гимнастике в Баку

12 марта 2019 09:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Многократная чемпионка мира по художественной гимнастике, призер Олимпийских игр-1996 в Атланте Яна Батыршина объявлена послом Чемпионата мира по художественной гимнастике, который пройдет в Баку с 16 по 22 сентября, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Федерацию гимнастики Азербайджана.

Кандидатуру Батыршиной официально утвердила Международная федерация гимнастики.

Батыршина будет участвовать в специальной программе для продвижения и рекламы бакинского Чемпионата мира. В рамках этой программы предусмотрены встречи с болельщиками и другие мероприятия.

После завершения спортивной карьеры Батыршина начала работать на телевидении. Начиная с 2000 года, она была телеведущей ряда передач на различных российских телеканалах.

Батыршина вела некогда популярную молодежную программу «До 16 и старше» на «Первом канале». В 2001 году перешла на канал «Столица» и следующие два года вела спортивные новости. Затем, до 2012 года работала на телеканале «Спорт».

Параллельно Батыршина стала появляться и в других проектах. К примеру, в 2002 году зрители видели ее в телевизионном шоу «Форт Боярд», а два года спустя она выступила в роли ведущей музыкального шоу «Народный артист». С 2013 по 2016 годы вела на детском телеканале «Карусель» шоу «Один против всех».

В 2014 году во время Зимних Олимпийских игр в Ванкувере Батыршина появилась на «Олимпийском канале» на телеканале «Спорт Плюс».

Яна Батыршина замужем за бывшим членом команды КВН «Парни из Баку», генеральным продюсером НТВ Тимуром Вайнштейном. У них трое детей: дочери Мариам и Айла, а также сын Леонид, который родился в феврале прошлого года.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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