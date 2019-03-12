Водные ресурсы Азербайджана уменьшились - минэкологии

12 марта 2019 13:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Уменьшение осадков и повышение температуры воздуха на фоне происходящих в последние десятилетия климатических изменений привели к уменьшению водных ресурсов Азербайджана на 10-15 процентов. Об этом сказала директор Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и и природных ресурсов Умайра Тагиева, сообщает во вторник Trend.

По ее словам, учитывая возможность продолжения этого процесса в будущем, необходимо добиться экономного использования воды.

Тагиева отметила, что с 6 по 18 марта этого года была организована экспедиция на высокогорные территории Большого и Малого Кавказа, во время которой была проведена оценка снежных запасов, питающих реки страны. «Снеговые воды формируют поверхностные и подземные источники питания большинства рек республики в период весенне-летнего полноводья», - добавила директор департамента.

По ее словам, эти исследовательские работы проводятся по 23 маршрутам Дашкесан-Гедабейского, Губа-Гусарского, Шеки-Исмаиллинского, Шеки-Загатальского направлений. Работы по измерению снежного покрова проводят четыре группы из 15 специалистов Национального департамента гидрометеорологии, сказала Тагиева.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане 8 марта будет ветрено
Общество 5 марта 17:04
Климатические изменения уменьшат водный запас рек Азербайджана
Общество 2 марта 22:59
Вход в национальные парки Азербайджана будет бесплатным
Общество 1 марта 16:10
Умайра Тагиева: В марте погода в Азербайджане будет изменчивой
Общество 1 марта 14:17
Минэкологии пояснило, почему в Азербайджане ограждают леса
Общество 26 февраля 13:47
В Азербайджане расширят производство упаковочной тары, заменяющей пластиковые пакеты
Общество 19 февраля 18:52
Лента новостей
В Азербайджане кустарные цеха наносят ущерб экологии - депутат
Общество 14:37
Обычаи и традиции праздника Новруз в Азербайджане отразили в красочном проекте (ВИДЕО,ФОТО)
Стиль 14:25
В Азербайджане строится новое здание для пострадавших от землетрясения семей
Общество 14:25
"Газпромбанк" готов выделить миллиарды на проекты в Азербайджане
Энергетика 14:19
В Стамбуле открылась новая железная дорога
Турция 14:18
Экстренно севший в Баку самолет "Уральских авиалиний" приземлился в Москве
Общество 14:09
В ходе учений азербайджанская армия передислоцировала боевые авиасредства (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 14:05
В Азербайджане расширяется сеть «Друзей МСБ»
Бизнес 13:58
Хорошие отношения Болгарии и Азербайджана - основа для успешного военного сотрудничества - премьер
Политика 13:53