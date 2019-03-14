В Западно-Каспийском университете в Баку была организована лекция японского профессора (ФОТО)

БАКУ /Trend/ – В Западно-Каспийском университете в Баку 11 марта состоялась лекция японского профессора Хосоя Юичи. Профессор факультета Международной политики японского университета Кейо выступил с лекцией на тему «Шаги к демократии в современной Японии: японская дипломатия в Восточной Азии».

Профессор рассказал о японской модели политического развития, об опыте демократии, о политике Японии в Восточной Азии и в международных отношениях.

Затем Юичи ответил на интересующие студентов вопросы, и дал высокую оценку адекватному подходу молодежи к международным политическим отношениям, их уровню подготовки и созданным в университете условиям, обеспечивающим возможности для получения качественного образования.

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