Федерация гимнастики Азербайджана идеально организовывает соревнования – грузинский гимнаст

БАКУ /Trend/ - Для участников Кубка мира по спортивной гимнастике в Баку созданы все условия, об этом в четверг сказал Trend грузинский гимнаст Константин Кузовков.

"Федерация гимнастики Азербайджана идеально организовывает соревнования. Сколько я уже езжу по соревнованиям, нигде кроме Баку нет такой великолепной организации. Тут для нас созданы все условия. Если что-то необходимо, то нам всегда помогут, подскажут", - сказал спортсмен.

Говоря о своем выступлении в квалификационном соревновании на Кубке, грузинский гимнаст отметил, что допустил грубую ошибку.

"Я упал, допустил самую грубую ошибку. К вольным упражнениям был подготовлен и психологически и физически, хотелось сделать как лучше, но получилось наоборот. Буду настраиваться на завтрашнее выступление", - подчеркнул Кузовков.

Спортсмен также рассказал, что поддержка зрительного зала очень помогает во время выступления.

"Когда болельщики поддерживают, это очень помогает, особенно во время выполнения опорного прыжка. Поддержка зала придает сил", - отметил он.

В Национальной арене гимнастики в Баку 14-17 марта проходит Кубок мира FIG по мужской и женской спортивной гимнастике. В соревнованиях участвуют гимнасты из 41 страны. Кубок имеет большое значение для спортсменов, которые хотят попасть на Летние Олимпийские игры в Токио в 2020 году.

Азербайджан на Кубке мира по спортивной гимнастике представляют гимнасты Мурад Агарзаев, Иван Тихонов, Никита Симонов и гимнастка Марина Некрасова.

Отметим, что в первые два дня четырехдневных соревнований пройдут квалификации, а в последние два дня - финалы. Помимо этого, гимнастам, набравшим на турнире самый высокий бал за исполнение, будет вручен традиционный кубок AGF Trophy.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Талех Агавердиев)

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