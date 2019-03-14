Федерация гимнастики Азербайджана идеально организовывает соревнования – грузинский гимнаст

14 марта 2019 20:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Для участников Кубка мира по спортивной гимнастике в Баку созданы все условия, об этом в четверг сказал Trend грузинский гимнаст Константин Кузовков.

"Федерация гимнастики Азербайджана идеально организовывает соревнования. Сколько я уже езжу по соревнованиям, нигде кроме Баку нет такой великолепной организации. Тут для нас созданы все условия. Если что-то необходимо, то нам всегда помогут, подскажут", - сказал спортсмен.

Говоря о своем выступлении в квалификационном соревновании на Кубке, грузинский гимнаст отметил, что допустил грубую ошибку.

"Я упал, допустил самую грубую ошибку. К вольным упражнениям был подготовлен и психологически и физически, хотелось сделать как лучше, но получилось наоборот. Буду настраиваться на завтрашнее выступление", - подчеркнул Кузовков.

Спортсмен также рассказал, что поддержка зрительного зала очень помогает во время выступления.

"Когда болельщики поддерживают, это очень помогает, особенно во время выполнения опорного прыжка. Поддержка зала придает сил", - отметил он.

В Национальной арене гимнастики в Баку 14-17 марта проходит Кубок мира FIG по мужской и женской спортивной гимнастике. В соревнованиях участвуют гимнасты из 41 страны. Кубок имеет большое значение для спортсменов, которые хотят попасть на Летние Олимпийские игры в Токио в 2020 году.

Азербайджан на Кубке мира по спортивной гимнастике представляют гимнасты Мурад Агарзаев, Иван Тихонов, Никита Симонов и гимнастка Марина Некрасова.

Отметим, что в первые два дня четырехдневных соревнований пройдут квалификации, а в последние два дня - финалы. Помимо этого, гимнастам, набравшим на турнире самый высокий бал за исполнение, будет вручен традиционный кубок AGF Trophy.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Талех Агавердиев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Кубок мира по спортивной гимнастике проходит очень интересно – юные зрители
Общество 21:00
В Национальной арене гимнастики в Баку созданы очень комфортные условия для тренировок – олимпийский медалист
Общество 01:16
Я пришел в Баку за "золотом" - чемпион мира по гимнастике
Общество 13 марта 19:47
На Кубке мира в Баку соберутся самые опытные и титулованные спортсмены мира – азербайджанский гимнаст
Общество 13 марта 18:50
Национальная арена гимнастики в Баку является прекрасным местом для проведения соревнований – олимпийский чемпион
Общество 13 марта 17:29
На Кубке мира в Баку буду бороться за "золото" - хорватский гимнаст
Общество 13 марта 16:14
Лента новостей
США провели учения, на которых имитировались первые два месяца войны с КНДР
США 22:17
ОПЕК ожидает незначительного сокращения производства жидких углеводородов в Азербайджане в 2019 году
Энергетика 22:10
Пилоты Boeing 737 MAX за два года 23 раза сообщали о проблемах
США 21:57
В Азербайджане начнут оформлять самострой
Финансы 21:56
В бакинском метро вновь появятся ретро-вагоны
Общество 21:40
Актер Джусси Смоллетт не признал вину в даче ложных показаний о нападении на него
В мире 21:37
Польша потратит $713 миллионов на американскую систему управления ПРО и ПВО
Европа 21:33
Результаты первого дня Кубка мира FIG по спортивной гимнастике
Общество 21:18
В честь участников VII Глобального Бакинского форума был дан прием (ФОТО)
Политика 21:05