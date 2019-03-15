Некоторых студентов в Азербайджане предложено освободить от платы за обучение

15 марта 2019 15:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предлагается освободить студентов с инвалидностью от платы за обучение.

С таким предложением в пятницу на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) выступил депутат парламента Сиявуш Новрузов, сообщает Trend.

Депутат сказал, что в Азербайджане число студентов с инвалидностью невелико, а освобождение их в какой-либо форме от платы за обучение позволит лицам из этой категории в полной мере получать образование.

"Такие студенты должны следить за здоровьем. В этой связи они обратились и попросили освободить их от платы за обучение. Если часть оплаты возьмут на себя университеты, другую часть - министерство образования, а остальную часть - те, кто занимается предпринимательской деятельностью, то эти студенты смогут в полной мере получать образование", - добавил депутат.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Талех Агавердиев)

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