В Азербайджане отпуск продлевается в зависимости от стажа – трудовая инспекция (ФОТО)

18 марта 2019 10:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Право на отпуск в первый год работы предоставляется сотруднику через шесть месяцев после заключения трудового договора и основной оплачиваемый отпуск не может быть меньше 21 календарного дня.

Об этом было сказано на мероприятии Госслужбы трудовой инспекции Минтруда и социальной защиты, проведенном в Агдамском районе, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство.

На мероприятии, проводимом с целью просвещения предпринимателей, было подчеркнуто, что если трудовой стаж работника составляет от 5 до 10 лет, то дополнительно предоставляются два дня, при стаже от 10 до 15 лет – четыре, в случае трудового стажа более 15 лет добавляются шесть календарных дней.

Работникам младше 16 лет трудовой отпуск предоставляется не менее 42 календарных дней, от 16 до 18 лет – не менее 35 календарных дней. По желанию работника трудовой отпуск может предоставляться частями, по согласию работодателя, с условием, чтобы одна из частей отпуска была не меньше двух календарных недель.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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