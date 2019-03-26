Восстановлено движение автобусов по пр. Гара Гараева в Баку (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Автобусы в районе проспекта Гара Гараева в Баку курсируют по прежнему маршруту, сообщил во вторник Trend глава пресс-службы Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев.

По его словам, движение в районе дорожной развязки "Дакар" нормализовалось. «Нормализовалось движение и на дороге от пересечения проспекта Гара Гараева с улицей Б. Нуриева», - сказал Агаев.

Он добавил, что автобусы направляются от круга "Дакар" к станции метро «Гара Гараев» в соответствии с маршрутом.

Отметим, что ранее в связи с пожаром в торговом центре «Диглас» в Низаминском районе Баку было ограничено движение транспорта на проспекте Гара Гараева, которое было перенаправлено на ул. Б. Чобанзаде.

Напомним, что сегодня утром на проспекте Гара Гараева в Низаминском районе Баку произошел сильный пожар в торговом центре "Диглас".

Пожар начался в одном из магазинов торгового центра.

Огонь распространился до четвертого этажа здания.

На место происшествия направлено более 10 пожарных расчетов и два вертолета авиаотряда МЧС.

Работы по тушению пожара продолжаются.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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