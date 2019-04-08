В Азербайджане вскоре будут объявлены результаты экзаменов в медрезидентуру

8 апреля 2019 09:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На днях будут объявлены результаты экзаменов в медрезидентуру, по итогам проведенного седьмого апреля Государственным экзаменационным центром (ГЭЦ) Азербайджана первого тура приемных экзаменов, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ГЭЦ. Управление экзаменационным процессом осуществлял оперативный штаб, систематически поддерживалась связь между зданиями, где проводились экзамены, контролировался экзаменационный процесс.

Начиная с восьмого апреля, начнется обработка экзаменационных протоколов и карт с ответами. Ожидается, что в течение двух-трех дней будут объявлены результаты.

Отметим, что для рассмотрения заявлений кандидатов на первый тур экзаменов (оценка знаний по базовым предметам) создана апелляционная комиссия. Комиссия будет работать по адресу: улица А.Саламзаде 28 (бывшее здание Бакинского университета Азии). Кандидаты могут обратиться в нее лично, имея на руках оригинал и копию документа удостоверяющего личность 8-10 апреля с 10:00 до 17:00 часов.

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Хазар Ахундов)

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