Азербайджанские гимнасты завоевали два золота на чемпионате в Словакии (ФОТО)

8 апреля 2019 14:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Братиславе завершился Открытый чемпионат Словакии по аэробной гимнастике.

На турнире, в котором приняли участие спортсмены из 15 стран, Азербайджан был представлен в индивидуальных выступлениях, в выступлениях смешанных пар, трио и групповых выступлениях, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Федерацию гимнастики Азербайджана .

Члены национальной команды Азербайджана Мадина Мустафаева, Нармина Гусейнова, Балаханым Ахмедова, Владимир Долматов и Имран Имранов были награждены золотой медалью за блестящее выступление в групповых упражнениях. Трио в составе Эмиля Гулиева, Эльчина Мамедова и Владимира Долматова было удостоено серебряной медали за свои выступления. Имран Имранов и Мадина Мустафаева в выступлениях в смешанной паре заняли шестое место, а в индивидуальной программе Нармина Гусейнова стала пятой, а Эльчин Мамедов - седьмым.

В соревнованиях среди гимнастов в возрасте 9-11 лет, единственная представительница Азербайджана - Марьям Топчубашева - завоевала золотую медаль в индивидуальных выступлениях, показав лучшие результаты среди 32 соперников.

( Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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