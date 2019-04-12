В Азербайджане совершенствуется управление твердыми и пластиковыми бытовыми отходами

12 апреля 2019 15:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - При организационной поддержке министерства экологии и природных ресурсов и министерства экономики Азербайджана прошла очередная встреча в связи с принимаемыми мерами по усовершенствованию управления твердыми и пластиковыми бытовыми отходами.

Как сообщает в пятницу Trend, встреча прошла при участии представителей местных органов управления и предпринимателей Исмаиллинского, Шамахинского, Агсуинского, Габалинского и Огузского районов.

Вниманию участников мероприятия была представлена подробная презентация по вопросам связанным с распоряжением Президента Ильхама Алиева об утверждении «Плана мероприятий по уменьшению отрицательного воздействия на окружающую среду отходов пластиковых упаковок в Азербайджане на 2019-2020 годы», в том числе, по текущему положению, существующим проблемам и путям их устранения.

Затем на встрече были обсуждены целевые стратегические документы и направления дальнейшей деятельности в области управления твердыми и пластиковыми бытовыми отходами.

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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