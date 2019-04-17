Верховный суд: В 2018 г. число осужденных в Азербайджане судами первой инстанции уменьшилось

БАКУ /Trend/ - В 2018 году суды первой инстанции Азербайджана рассмотрели 12 539 уголовных дел в отношении 14 931 человека.

Об этом сказал председатель Верховного суда Рамиз Рзаев, сообщает в среду Trend.

Он отметил, что из них в отношении 12 433 лиц по 10 172 уголовным делам было вынесено обвинение, 106 человек по 89 уголовным делам были оправданы. «В отношении 1842 лиц по 1724 делам производство было прекращено, в отношении 39 лиц по 37 делам вынесено решение медицинского характера, из 12 539 дел 11 421 были рассмотрены общими, 1118 - военными судами», - сказал Рзаев.

Председатель Верховного суда добавил, что в сравнении с 2017 годом число осужденных судами первой инстанции в 2018 году уменьшилось на 1300 человек, или 9,5 процента, а число оправданных осталось неизменным.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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