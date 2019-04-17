Верховный суд: В 2018 г. число осужденных в Азербайджане судами первой инстанции уменьшилось

17 апреля 2019 12:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В 2018 году суды первой инстанции Азербайджана рассмотрели 12 539 уголовных дел в отношении 14 931 человека.

Об этом сказал председатель Верховного суда Рамиз Рзаев, сообщает в среду Trend.

Он отметил, что из них в отношении 12 433 лиц по 10 172 уголовным делам было вынесено обвинение, 106 человек по 89 уголовным делам были оправданы. «В отношении 1842 лиц по 1724 делам производство было прекращено, в отношении 39 лиц по 37 делам вынесено решение медицинского характера, из 12 539 дел 11 421 были рассмотрены общими, 1118 - военными судами», - сказал Рзаев.

Председатель Верховного суда добавил, что в сравнении с 2017 годом число осужденных судами первой инстанции в 2018 году уменьшилось на 1300 человек, или 9,5 процента, а число оправданных осталось неизменным.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Рамиз Рзаев: Производство дел по проблемным кредитам отложено
Политика 12:33
В Азербайджане сократилось число дел, рассматриваемых судами первой инстанции (ФОТО)
Политика 12:14
Верховный суд Азербайджана аннулировал условное наказание в отношении Ильгара Мамедова
Общество 28 марта 12:44
В Азербайджане не наблюдается роста числа особо тяжких преступлений - Верховный суд
Общество 16 ноября 2018 19:47
В городских судах Азербайджана будут назначены лица для работы с прессой
Общество 16 ноября 2018 18:36
Рамиз Рзаев: В Азербайджане мало судей
Общество 16 ноября 2018 12:43
Лента новостей
Мониторинг ОБСЕ на госгранице Азербайджана и Армении завершился без инцидентов
Нагорно-карабахский конфликт 13:12
Лавров прокомментировал ситуацию вокруг Карабаха
В мире 13:08
Евробанк выделил свой первый синдицированный кредит для казахстанской микрофинансовой группы
Финансы 13:05
Никто не вправе вмешиваться в дела Турции по позиции в НАТО - пресс-секретарь президента
Турция 13:05
SOCAR AQS провела уникальные буровые и геофизические исследования на месторождении «Умид»
Энергетика 12:53
Бакинский филиал МГУ им. М.В. Ломоносова объявляет "день открытых дверей"
Общество 12:51
В Азербайджане будет заложен фундамент азербайджано-иранских СП по сборке автобусов и производству запчастей
Бизнес 12:44
Ученые раскрыли секрет необыкновенной остроты клыков гадюки
В мире 12:41
В Индии в результате ураганов погиб 31 человек
В мире 12:38