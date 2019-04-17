В Азербайджане будет усовершенствована оперативно-розыскная деятельность структур МВД

БАКУ /Trend/ - В министерстве внутренних дел Азербайджана в среду состоялось расширенное заседание коллегии, посвященное проделанной работе по розыску лиц, обвиняемых в совершении преступлений и пропавших без вести, профилактики преступлений в общественных местах и организации профессиональной подготовки личного состава.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на МВД, министр внутренних дел Рамиль Усубов подчеркнул в своем выступлении высокую актуальность вынесенных на обсуждение вопросов с точки зрения широкого охвата важных областей оперативно-служебной деятельности, а также надежной охраны жизни и здоровья, законных интересов, прав и свобод граждан страны.

Усубов отметил, что проделана важная работа: в ходе успешных реформ, созидательной работы и правоохранительной политики, осуществленных в последние годы, в том числе, по совершенствованию деятельности органов внутренних дел в соответствии с мировыми стандартами, сформирован профессиональный кадровый стержень, способный эффективно решать любые предстоящие задачи.

Далее, начальник Главного управления уголовного розыска, генерал-майор полиции Арзу Дашдемиров, начальник Главного управления общественной безопасности, генерал-майор полиции Октай Керимов и начальник главного управления по кадрам Рафик Аббасов, рассказав о работе проделанной органами внутренних дел по вопросам повестки заседания, достигнутых результатах, существующих недостатках и упущениях, поделились мнениями по поводу путей устранения проблем и решения поставленных задач.

Следующие докладчики - начальники городских и районных полицейских органов - отчитались о мерах по решению обсуждаемых вопросов, по борьбе с преступностью и обеспечению общественной безопасности, обещали в короткие сроки устранить выявленные недостатки.

Выступивший в заключение министр Рамиль Усубов сообщил об углублении в первом квартале текущего года достижений прошлых лет в области борьбы с преступностью, сохранения внутренней безопасности, защиты прав и свобод человека, а также о важной роли эффективного сотрудничества в этих сферах с органами прокуратуры, государственной безопасности и других правоохранительных структур.

(Автор:. Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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