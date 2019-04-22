Бабушка покусанного собакой ребенка об инциденте в бакинском поселке

БАКУ /Trend/ - Собака набросилась на четырехлетнего Гусейна, когда он играл с детьми во дворе.

Об этом рассказала Назакет Новрузова, бабушка Мамишева Гусейна Гисмет оглу, которого в поселке Сулутепе Бинагадинского района покусала собака, сообщает в понедельник Trend.

По словам женщины, двор не был огорожен забором. “Собака повалила ребенка и поволокла. Оторвала часть щеки. Мы срочно доставили внука в больницу. Его оперировали около трех часов", - сказала она.

Как сообщалось ранее, собака была больна бешенством и умерла сразу после нападения на мальчика. Ребенок был срочно доставлен в больницу в Ходжахасане, а оттуда в Первую клиническую больницу в Баку.

(Текст: Ровшан Гусейнов)

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