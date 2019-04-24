В Азербайджане утверждены форма и Порядок выдачи талонов индивидуального паркования

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане утверждены форма и Порядок выдачи талонов для индивидуального паркования, сообщает в среду Trend.

Соответствующее решение было подписано премьер-министром Азербайджана Новрузом Мамедовым.

В решении говорится, что местные органы исполнительной власти и Бакинское транспортное агентство (БТА) будут вести учет талонов индивидуального паркования.

Понятия, используемые в этом Порядке, относятся к домам и зданиям, расположенным у автомобильных дорог, где организованы парковочные места – дома и здания, расположенные на расстоянии 100 метров от организованного парковочного места в обоих направлениях с обеих сторон дороги.

На основании обращений владельцев легковых автомобилей, проживающих в домах и зданиях, расположенных вдоль автодорог, где организованы парковочные места, местные органы исполнительной власти будут выделять им бесплатные парковочные места.

В административной зоне Баку бесплатные парковочные места выделяются БТА, а талоны выдаются местными органами исполнительной власти.

Талон выдается в течение 15 дней со дня даты обращения.

Лицо, желающее получить талон на индивидуальное паркование, может лично обратиться в местный орган исполнительной власти или в электронном порядке через интернет.

К обращению добавляются следующие документы: заявление владельца автомобиля; копия удостоверения личности гражданина Азербайджана (документа, подтверждающего личность иностранца на территории Азербайджана, или удостоверение личности лица без гражданства для использования в пределах Азербайджана); копия свидетельства регистрации транспортного средства; копия документов, если транспортное средство используется по аренде, доверенности или договору.

Оплата за получение талона не требуется.

Талон утрачивает в силу в случае, если транспортное средство отчуждено; если изменено место проживания лица, владельца талона; если истек срок действия талона.

Если транспортное средство является личной собственностью, то талон действителен в течение трех лет.

Если транспортное средство используется по аренде, доверенности или договору, то талон выдается на срок, указанный на подтверждающих это документах, но не более трех лет.

Одному лицу выдается только один талон.

Информация на талоне передается местным органам исполнительной власти, а по административной территории Баку информацию в центральную информационную систему Главного управления государственной дорожной полиции МВД передает БТА.

Лица, получившие талон, могут бесплатно парковать транспортное средство на территории парковки, указанной в талоне.

Для лиц, получивших такой талон, не предусмотрены временные ограничения на парковку автомобиля.

Талон необходимо закрепить в салоне транспортного средства, на видном и читаемом месте под лобовым стеклом.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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