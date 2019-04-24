ВОЗ: В Азербайджане вакцины хранятся по принципу «холодовой цепи»

БАКУ /Trend/ - Ввозимые в Азербайджан вакцины отвечают стандартам ВОЗ, и большая их часть поставляется из европейских стран.

Об этом сказала замдиректора Республиканского центра гигиены и эпидемиологии министерства здравоохранения Азербайджана Афаг Алиева, сообщает в среду Trend.

По словам замдиректора, вакцины поставляются в Азербайджан по линии ЮНИСЕФ, и большинство препаратов рассчитано на одну дозу.

В Азербайджане вакцины хранятся согласно правилам, в соответствии с принципом «холодовой цепи», сказала глава представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане Ханде Харманджи.

«Родители должны своевременно проводить вакцинацию детей, а работники здравоохранения проводить работу по большему привлечению людей к вакцинации», - сказала глава представительства ВОЗ.

В заключение Харманджи добавила, что прививки защищают жизнь миллионов детей в мире: «В настоящее время вакцины обеспечивают защиту от 18 болезней, в том числе, от желтой лихорадки, коклюша, кори, эпидемического паротита, дифтерии, пневмококков и ряда других заболеваний».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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