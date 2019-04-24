В пригородных районах Баку продолжается реконструкция дорожной инфраструктуры (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках проекта реконструкции городской инфраструктуры в Сабунчинском районе Баку проводятся масштабные дорожные ремонтно-строительные работы.

Как сообщает в среду Trend , со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог, работы производятся главным образом на улицах и грунтовых дорогах с щебеночным покрытием, интенсивно используемых населением, однако пришедших в негодное состояние. Одна из таких улиц проспект генерала Самедбека Мехмандарова является центральной в поселке Бакиханова. Вдоль проспекта создается новая инфраструктура, а также идет реконструкция автомобильной дороги, соединяющей поселки Гарачухур и Йени Сураханы Сабунчинского района. В настоящее время, после восстановления дорожной основы ее асфальтируют. В целом же, в соответствии с проектом, вдоль дороги на площади около 60 тысяч квадратных километров создается новая инфраструктура.

Аналогичные работы проводятся на улице Эльшана Магеррамли в поселке Рамана Сабунчинского района, шириной девять метров и протяженностью в три километра.

Ремонтируются также грунтовые дороги с щебеночным покрытием в жилом массиве Савалан, практически пришедшие в негодное состояние. В итоге, на участке протяженностью три километра и площадью 20 тысяч квадратных метров укладывается асфальтобетонное покрытие.

В рамках комплексных мероприятий в Сабунчинском районе также проведена реконструкция Магомеда Шафаи в поселке Маштага, которая, после профилирования, была покрыта мелкозернистым асфальтобетонным покрытием. По окончании текущего этапа, работы будут продолжены на других территориях Сабунчинского района.

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Хазар Ахундов)

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