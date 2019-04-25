Создана комиссия в связи с предотвращением пожаров в бакинских общежитиях, где живут вынужденные переселенцы

БАКУ /Trend/ - Госкомитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана создал комиссию в связи с предотвращением случаев пожаров в общежитиях Баку, где проживают вынужденные переселенцы. Об этом сообщил в четверг Trend глава Госкомитета Ровшан Рзаев.

По его словам, определены дальнейшие шаги в связи с данным вопросом.

"В ближайшие дни будет предпринято обращение в Кабмин на предмет выделения государством средств. После этого во всех общежитиях Баку, где живут вынужденные переселенцы, будут обновлены электрические кабели, здания будут расчищены от старых электрических проводов», - сказал Рзаев.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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