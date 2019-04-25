Управление заповедника «Ичеришехер» прокомментировало фотографии, распространенные в соцсетях (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Управление государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» прокомментировало фотокадры, распространенные накануне в социальных сетях, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Управление.

В комментарии говорится, что фотографии - пример предвзятых шагов, противоречащих действительности: «Во-первых, необходимо отметить, что в Ичеришехер в настоящее время нет того, что показано на фото. Эти фотографии были сняты во время реставрации стен крепости в 2011 году. В корне вопроса стоят грубые работы по реконструкции, проведенные на крепостных стенах в 1954 году, т.е. в советский период. К сожалению, во время реконструкции пострадала и утратила прежний вид одна из существующих до того времени башен крепостной стены, что привело к строительству прямой стены».

В ответ на необоснованные обвинения и запечатленную на фотографиях картину, в Управлении отмечают, что в 2011-2012 годах была проведена реконструкция крепостных стен, и проведены широкомасштабные работы по восстановлению этой разрушенной башни: «Были изучены все архивные документы, историки, архитекторы, инженеры разработали и подготовили проект, чтобы вернуть крепостной башне прежний вид. Именно в результате этих работ сегодня на улице Кичик Гала можно увидеть эту восстановленную башню».

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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