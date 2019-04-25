В Азербайджане выявлен очередной подпольный цех по переработке куриного мяса (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сотрудники Агентства пищевой безопасности Азербайджана выявили еще один незаконный цех по переработке птичьего мяса. Об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на Агентство.

В ходе осмотра незаконного предприятия по забою кур в поселке Говсаны Сураханского района Баку, сотрудниками соответствующих структур было установлено, что принадлежащий Джейхуну Бабаеву цех, работал по ночам, с нарушениями ветеринарно-гигиенических и санитарно-гигиенических норм. Так, выяснилось, что забой и переработка кур производились кустарным способом в антисанитарных условиях, мясо подолгу хранилось в ваннах с грязной водой, перья, кровь и внутренности, спускались прямо с пола цеха в канализационный сток.

В связи с данным фактом, взятые в цеху пробы были направлены в лабораторию института пищевой безопасности, расследование продолжается.

(Автор: Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Хазар Ахундов)

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