В Национальной арене гимнастики в Баку позитивная атмосфера – тренер из Египта

БАКУ /Trend/ - Для участников Кубка мира по художественной гимнастике в Баку созданы потрясающие условия, сказала Trend тренер сборной Египта Майяр Рагаб.

"Федерация гимнастики Азербайджана создала комфортные условия для тренировок. Для нас это лучшее место для подготовки к соревнованиям и тренировкам. В Национальной арене гимнастики в Баку позитивная атмосфера, большой тренировочный зал. Условия потрясающие", - отметила Майяр Рагаб.

Тренер подчеркнула, что польщена, с каким гостеприимством и теплом ко всем спортсменам и тренерам относятся в Баку.

"Я люблю Национальную арену гимнастики. Здесь нас обеспечивают всем необходимым, оказывают всяческую поддержку", - добавила Рагаб.

Кубок мира по художественной гимнастике состоится в Национальной арене гимнастики в Баку 26-28 апреля.

В Кубке мира примут участие более 200 гимнасток из 39 стран. Свои выступления продемонстрируют 25 команд в групповых упражнениях и более 70 гимнасток в индивидуальной программе.

Азербайджан на Кубке представят Зохра Агамирова и Вероника Гудис в индивидуальной программе, а также Айна Джафарова, Симара Джафарова, Гюллю Агаларзаде, Нарын Гурбанова, Нармин Джахангирова и Сона Рахманова в составе команды в групповых упражнениях.

В рамках Кубка 26 апреля состоятся квалификационные соревнования в индивидуальной программе с обручем и мячом, а также квалификации команд в групповых упражнениях пятью мячами. 27 апреля пройдут квалификационные соревнования в индивидуальной программе с булавами и лентами, а также квалификации команд в групповых упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав. После этих выступлений определятся победительницы и призеры в многоборье. В воскресенье, 28 апреля, состоятся финалы в индивидуальной программе по отдельным предметам (обруч, мяч, булавы, лента) и финалы команд в групповых упражнениях (пять мячей, три обруча и две пары булав).

Гимнастке и команде в групповых упражнениях, набравшим самый высокий бал за исполнение, традиционно будет вручен Кубок AGF Trophy.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Хазар Ахундов)

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