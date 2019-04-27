В Азербайджане любят гимнастику, поэтому все прекрасно – спортсменка из Словении

БАКУ /Trend/ - Поддержка бакинских болельщиков помогает выступать, сказала в пятницу Trend словенская гимнастка Екатерина Веденеева, участвующая в Кубке мира по художественной гимнастике.

«Первый мой визит в Азербайджан, ехала сюда с чувством того, что в Баку пройдет Чемпионат мира, и необходимо опробовать площадку. У нас самые прекрасные впечатления, потрясающая организация», - сказала гимнастка.

Спортсменка подчеркнула, что гимнасткам помогает поддержка зала.

«Публика встречает очень тепло. Соревнования отличаются друг от друга, бывает разная публика, но в Азербайджане любят гимнастику, поэтому все прекрасно», - добавила Веденеева.

В субботу в Баку в Национальной арене гимнастики стартовал второй день соревнований Кубка мира по художественной гимнастике.

Сегодня пройдут квалификационные соревнования в индивидуальной программе с булавами и лентой, а также квалификации команд в групповых упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав. Также в течение дня будут определены победители в многоборье, как в индивидуальном, так и в групповом зачете.

Кубок мира по художественной гимнастике проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 26-28 апреля. В Кубке мира принимают участие более 200 гимнасток из 39 стран. Свои выступления продемонстрируют 25 команд в групповых упражнениях и более 70 гимнасток в индивидуальной программе.

Азербайджан на Кубке представляют Зохра Агамирова и Вероника Гудис в индивидуальной программе, а также Айна Джафарова, Симара Джафарова, Гюллю Агаларзаде, Нарын Гурбанова, Нармин Джахангирова и Сона Рахманова в составе команды в групповых упражнениях.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Хазар Ахундов)

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