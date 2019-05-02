В Азербайджане расширяется охват проекта "Друг школьника"

2 мая 2019 17:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Планируется расширение охвата проекта “Друг школьника”.

Об этом на мероприятии, посвященном отчету состоянию проекта, рассказал директор Управления образования города Баку Рашад Гулиев, сообщает Trend в четверг.

По словам Гулиева, пилотный проект “Друг школьника”, созданный при совместном партнерстве министерства образования и Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана, с декабря 2016 года действует в 35 общеобразовательных учреждениях. В школах, в зависимости от числа учащихся, действуют, как минимум по три таких “друга”.

В основные задачи проекта входит обеспечение безопасной среды для педагогов и учащихся, оказание медицинской и психологической помощи в чрезвычайных ситуациях, проведение просветительской и диагностической работы с учениками, родителями и сотрудниками учебно-воспитательных учреждений. “Друзья школьника”, участвуют в обеспечении приобретения всесторонних личных качеств и интеллектуального развития, формировании способности к самовоспитанию и саморазвитию у детей разных возрастных категорий.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Хазар Ахундов)

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