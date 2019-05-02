Азербайджанский депутат предложил облегчить рюкзаки школьников

2 мая 2019 18:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предлагается выпускать учебники не на весь учебный год, а по полугодиям.

С подобной инициативой, которая может решить проблему тяжелых школьных ранцев, выступил депутат Милли Меджлиса (парламента) Айдын Мирзазаде на отчетном мероприятии проекта «Друзья школьника», сообщает в четверг Trend.

По его словам, на сегодняшний школьные ранцы учеников, действительно, очень тяжелые.

«Поэтому я предложил бы, чтобы не было учебников по каждому отдельному предмету на весь учебный год, а изданы учебники, которые охватят темы за полугодие т.е, чтобы были учебники отдельно по первому полугодию и отдельно по второму. Тогда учащимся не нужно будет в первом полугодии носить в школу учебники с темами, которые содержат учебники второго полугодия».

Депутат сказал, что поднимет в Милли Меджлисе вопрос применения проекта «Друзья школьника» во всех школах страны.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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