В Шеки-Загатальском регионе проводится профилактическое медицинское обследование с целью ранней диагностики онкологических заболеваний (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - При совместной организации Национального онкологического центра (НОЦ) министерства здравоохранения Азербайджана и Общественного объединения «Региональное развитие» (ООРР) Фонда Гейдара Алиева, с 26 апреля в северо-западном регионе страны в соответствии со скрининговой программой среди населения проводится бесплатное профилактическое медицинское обследование с целью ранней диагностики онкологических заболеваний.

Основная цель мероприятия, в котором задействованы ведущие врачи и специалисты Национального онкологического центра, заключается в том, чтобы посредством раннего обследования выявить предопухолевые и опухолевые заболевания и провести своевременное лечение. С этой целью из города Баку в регион доставлено мобильное оборудование для маммографического, ультразвукового и рентгеновского обследования.

В рамках скрининговой программы 26-27 апреля выездные бригады врачей НОЦ были в Балакенском районе, 28-29 апреля – в городе Загатала, 30 апреля-1 мая – в Гахском районе. В ходе мероприятия в целом онкологическое обследование прошли 2842 человека, у 49 из них обнаружены симптомы опухолевого заболевания.

3 мая в Шекинской городской центральной больнице сотрудники Национального онкологического центра планируют провести онкологическое операции над больными с онкологическим заболеванием.

Завтра в Центре Гейдара Алиева в Шеки состоится научно-практическая конференция на тему «Современный подход к диагностике и лечению опухолей». В соответствии с программой конференции, находящаяся в регионе выездная бригада врачей НОЦ подробно проинформирует местных врачей и специалистов о новейших медицинских протоколах и методах лечения. В программе конференции предусмотрено проведение сотрудниками НОЦ и местными врачами, работающими в Шекинском, Уджарском, Гейчайском, Агдашском, Мингячевирском, Исмаиллинском, Евлахском, Габалинском, Огузском, Загатальском, Балакенском районах, широкого обмена мнениями и дискуссий в связи с диагностикой и лечением онкологических заболеваний.

В Шеки-Загатальском регионе продолжается скрининговая программа среди населения.

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